Como, Jacobo Ramón sempre più vicino: passi avanti con il Real

Jacobo Ramón è sempre più vicino: passi avanti significativi con il Real Madrid

Il Como continua a muoversi sul mercato per mettere a disposizione di Cesc Fabregas una rosa che possa competere per tutti gli obiettivi prestabiliti.

In quest’ottica, il club biancoblù continua a fare passi avanti significativi con il Real Madrid per Jacobo Ramón sui numeri definitivi dell’operazione e quelli della ricompra.

Il giocatore, in ogni modo, ha scelto Como come destinazione, mentre sono in definizione gli ultimi dettagli.