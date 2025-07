Como, ufficiale l’arrivo di Jacobo Ramón dal Real Madrid

Jacobo Ramón è un nuovo giocatore del Como: è ufficiale

Dopo l’operazione Nico Paz (col club lombardo che ora è in trattativa per averne il 100% del cartellino), il Como è tornato a chiudere un affare col Real Madrid.

I blancos hanno annunciato ufficialmente il trasferimento di Jacobo Ramón, che è un nuovo giocatore del Como.

Il centrale classe 2005 raggiungerà quindi la squadra di Cesc Fabregas.

Di seguito la nota ufficiale del Real.

Jacobo Ramón al Como, il comunicato del Real Madrid

Il Real Madrid ha confermato la cessione del giocatore, augurandogli il meglio per la sua nuova esperienza: “Il Real Madrid CF e il Como 1907 hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del nostro giocatore Jacobo Ramón.

Jacobo è arrivato al Real Madrid nel 2013, all’età di 8 anni. Da allora, ha militato nelle categorie inferiori del Real Madrid fino alla scorsa stagione in Castilla.

Ha fatto parte della squadra Under 19 che ha vinto il triplete nella stagione 2022-2023 (Liga, Coppa di Lega e Coppa dei Campioni). Nel 2025, ha esordito con la prima squadra del Real Madrid. Con la nazionale spagnola, ha vinto il Campionato Europeo Under 19 nel 2024. Il club desidera ringraziarlo per il lavoro, l’impegno e la dedizione dimostrati durante la sua permanenza al Real Madrid e augura a lui e alla sua famiglia tutto il meglio in questa nuova fase della sua vita“.