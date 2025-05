Le dichiarazioni del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta prima della partita contro il Como, valida per l’ultima giornata di Serie A

Ultima giornata di campionato, tutto ancora aperto. L’Inter può ancora aggrapparsi a una speranza, infatti i nerazzurri possono ancora sperare in una sconfitta o in un pareggio del Napoli.

Dall’altra parte, però, gli azzurri si trovano a +1 e possono festeggiare lo scudetto in caso di successo contro il Cagliari.

A Como, dunque, la squadra di Inzaghi cercherà di vincere per sperare nel secondo scudetto di fila, con gli occhi anche sulla finale di Champions.

Nel pre partita il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare il match.

Inter, Marotta: “Abbiamo l’obbligo di crederci”

Marotta ha esordito così: “Abbiamo l’obbligo di crederci. I giocatori sono professionisti di spessore che sanno che questa sia una partita importante. Il destino è nelle mani altrui, ma noi dobbiamo dare il massimo“.

Ha proseguito parlando del silenzio dopo il pareggio contro la Lazio: “Non voglio entrare nell’argomento del silenzio stampa, soprattutto all’ultima di campionato. Il silenzio è una forma di comunicazione che dev’essere interpretata da taluni e spiegata da altri. In questo caso abbiamo ritenuto di farlo non per mancanza di rispetto, ma perché in quel momento c’era tensione ed è giusto gestire i momenti difficili“.

“C’è la volontà di proseguire con Inzaghi”

Il presidente dell’Inter ha continuato: “Vince chi merita? Il campionato è come se fosse un Giro d’Italia, nella Champions spesso ci sono circostanze che ti aiutano. Quest’anno è coinciso col fatto che abbiamo giocato 15 partite in più in altre competizioni, quindi è normale che ci siano delle difficoltà“.

Ha poi concluso sulle sirene arabe riguardanti Simone Inzaghi: “Intanto il contratto non è in scadenza, ma c’è ancora un anno. Quel che conta è l’aspetto sostanziale, non formale. Con Inzaghi abbiamo raccolto un rapporto di grande simbiosi, è un grande professionista, maggior artefice di questo ciclo straordinario degli ultimi quattro anni. Da parte nostra c’è la volontà di proseguire, non credo ci siano campanelli contrari. Non è il momento di parlarne. Dopo la Champions e il Mondiale arriverà il momento per confrontarci sulla volontà del rinnovo di contratto“.