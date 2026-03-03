Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Como-Inter

Le formazioni ufficiali scelte da Cesc Fabregas e Cristian Chivu per Como-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia

Messo da parte per qualche giorno il campionato, squadre italiane sono pronte a scendere in campo per le semifinali d’andata di Coppa Italia.

Oltre a Lazio e Atalanta, che si sfideranno mercoledì 4 marzo, saranno Como e Inter ad aprire le danze nella serata di martedì 3 marzo.

Fischio d’inizio fissato alle 21 dallo stadio Giuseppe Sinigaglia per il primo round del confronto tra la formazione allenata da Cesc Fabregas e quella di Cristian Chivu.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte per il match di Coppa Italia.

Como-Inter, le formazioni ufficiali per la semifinale di Coppa Italia

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone, Sergi Roberto; Vojvoda, Paz, Caqueret. All. Fabregas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Douvikas, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kühn, Baturina, Diao, Van Der Brempt

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Calhanoglu, Diouf, Carlos Augusto; Frattesi, Esposito. All. Chivu.

A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Thuram, Luis Henrique, Mkhitaryan, Akanji, Dimarco, Lavelli.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La partita tra Como e Inter, valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia, sarà trasmessa martedì 3 marzo alle 21 in diretta tv da Mediaset su Canale 5.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Infinity o sul sito web di Mediaset.