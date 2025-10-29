Como-Hellas Verona, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Como-Hellas Verona
Il Como punta al settimo risultato utile consecutivo, l’ottavo considerando anche la Coppa Italia. Pochi giorni dopo il pareggio del Tardini, al Sinigaglia arriva l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, reduce dal pareggio interno contro il Cagliari.
La squadra di Fabregas ha raccolto 13 punti nelle prime 8 giornate, arrivando al settimo posto in classifica, davanti anche alla Juventus. L’unica sconfitta stagionale risale alla trasferta di Bologna di fine agosto, con un gol di Orsolini a decidere il match del Dall’Ara.
Dall’altra parte, l’Hellas Verona punta alla prima vittoria stagionale, dopo aver collezionato 5 punti nelle prime 8 partite. Per farlo, Zanetti si affida alla coppia d’attacco Gift Orban-Giovane, reduce dal primo gol in Serie A. Cambio a pochi minuti dal fischio d’inizio per i veneti: gioca Serdar al posto di Akpa Akpro.
Chi vincerà? Di seguito le formazioni ufficiali del match del Sinigaglia.
Le formazioni ufficiali di Como-Hellas Verona
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Caqueret; Kuhn, Nico Paz, Diao; Douvikas. Allenatore: Fabregas
HELLAS VERONA(3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Gagliardini, Serdar, Bernede, Frese; Orban, Giovane. Allenatore: Zanetti
Dove vedere la partita in diretta tv e streaming
La partita tra Como ed Hellas Verona, in programma mercoledì 29 ottobre alle 18:30, si giocherà al Giuseppe Sinigaglia.
La partita potrà essere seguita in diretta su DAZN.