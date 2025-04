Como, Goldaniga: “Fabregas un allenatore top, spero resti con noi”

Edoardo Goldaniga ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Il difensore ha parlato della crescita del club e di Fabregas

Edoardo Goldaniga ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il difensore ha parlato della stagione dei biancazzurri e della rincorsa al decimo posto.

Goldaniga si è soffermato sulla validità del progetto Como, sulla mentalità e le strutture da Serie A. L’ex Cagliari ha elogiato l’allenatore Cesc Fabregas, protagonista della buona stagione biancoblù.

Sulla situazione in campionato Goldaniga ha detto: “Obiettivo decimo posto per il Como? Fabregas ci aveva parlato anche prima della partita proprio del posizionamento in classifica, ci ha detto che in Italia di fatto esistono ‘due leghe’, e noi quest’anno facciamo parte della seconda, lui vuole assolutamente vincerla. Speriamo di dare continuità alle prestazioni e ai risultati“.

Edoardo Goldaniga ha parlato della promozione in A dello scorso anno e ha raccontato il rapporto tra Fabregas e i giocatori: “L’anno scorso proprio in questo periodo ho fatto un gol importante per salire in A. Fabregas per noi è veramente un punto di riferimento, da quando sono qua ho visto sempre crescere la squadra. Ha un metodo unico, un rapporto coi giocatori molto schietto; è stato un giocatore a livelli molto importanti e sarà sicuramente un allenatore top, è il nostro faro“.

“Fabregas? È normale si parli di addio”

Goldaniga ha proseguito parlando del mondo Como, un progetto ambizioso e vincente. I biancoblù, dopo un periodo di difficoltà, sono riusciti a ottenere la salvezza con 4 giornate di anticipo. Goldaniga ha esaltato la società: “Il progetto Como è davanti agli occhi di tutti, sta crescendo giorno dopo giorno: ci sono mentalità e strutture, si sta alzando l’asticella, quindi l’anno prossimo ci sarà ancora più competitività“.

Goldaniga ha elogiato Fabregas. L’allenatore spagnolo è recentemente entrato nella lista della Roma per il post Ranieri. Goldaniga non è sorpreso delle voci di addio: “Fabregas? Quando un giocatore o un allenatore fa bene è normale che si parli di un addio, ci potrà essere la possibilità che vada via ma io penso che voglia continuare a crescere con questo progetto preso da zero e che sta portando avanti giorno dopo giorno. Spero con tutto il cuore che resti qui con noi“.