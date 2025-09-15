Como-Genoa, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Morata

Le formazioni ufficiali di Como-Genoa

Como e Genoa chiudono la seconda giornata di Serie A, affrontandosi nel posticipo del lunedì sera.

La squadra di Fabregas viene da una sconfitta nell’ultima giornata sul campo del Bologna e davanti ai propri tifosi cercherà di tornare alla vittoria, come fatto alla prima di campionato contro la Lazio.

L’allenatore spagnolo manda in campo per la prima volta dal primo Alvaro Morata, preferito a Douvikas.

Quella di Vieira, invece, on ha ancora vinto in campionato e ha un solo punto in classifica. I rossoblù cercheranno i primi tre punti della nuova stagione.

Le formazioni ufficiali

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; Paz, Caqueret, Da Cunha; Kühn, Morata, Rodriguez. Allenatore: Cesc Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Sergi Roberto, Douvikas, Alberto Moreno, Baturina, Perrone, Posch, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Cerri.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovsky, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Stanciu, Vitinha, Messias, Gronbaek, Ekuban, Ekhator, Carboni, Marcandalli, Cuenca, Otoa, Fini, Venturino.