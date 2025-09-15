Como beffato nel recupero, col Genoa finisce 1-1
Ekuban trova il gol del pareggio al 92′: finisce 1-1 tra Como e Genoa
Como beffato nel finale nel posticipo della terza giornata di campionato contro il Genoa, dopo una partita condotta per 1-0 fin dal 13′, quando Nico Paz l’aveva sbloccata con un capolavoro dei suoi dalla distanza.
Al 92′ i rossoblù hanno trovato il gol del pareggio con il neo entrato Ekuban, che ha dovuto solo spingere dentro una palla rimasta sulla linea dopo il palo colpito da Norton-Cuffy con deviazione di Sergi Roberto.
Si tratta anche il primo gol in questa Serie A per la squadra di Vieira, che non era ancora riuscita a trovare la via della rete nelle prime due partite.
Poco prima, la squadra di Fabregas era rimasta in dieci, per un rosso diretto a Jacobo Ramon in seguito a un fallo in scivolata su Messias.