Il Como ancora una volta simbolo di avanguardia: presentata la “Football On The Lake”, competizione che unirà calcio, musica e stile

Cinque giorni all’insegna di partite di calcio, dj set, eventi culinari, sfilate e cultura. Tutto questo è “Football On The Lake”, il nuovo festival presentato dal Como che avrà luogo nella città del lago dal 23 al 27 luglio.

Al centro del progetto ci sarà prima di tutto la “Como Cup”, trofeo che verrà conteso tra Ajax, Al-Ahli, Celtic e il Como.

Quattro le partite in quattro giorni: il 23 luglio scenderanno in campo Como e Al-Ahli, il giorno seguente Ajax e Celtic. Il 26 luglio ci sarà la finale terzo posto tra le perdenti dei confronti, il 27 la finalissima.

Calcio ma, come detto, tanto altro. I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale del Como.

Como, arriva il “Football On The Lake”

Come già aveva abituato i tifosi nel corso della stagione 2024/2025, il Como vuole continuare a portare avanti la propria visione di calcio. Pensiero che uniscre il pallone a tanti altri aspetti della contemporaneità. Dalla musica alla cucina, passando per la moda e per la cultura.

Proprio in questo senso verterà il festival, che alla “Como Cup” unirà anche concerti dal vivo sul lungolago, esibizioni culinarie con chef stellati Michelin, pop-up di moda da tutta Europa e mostre incentrate sulla cultura del lago lombardo. “Football On The Lake è più di un semplice torneo: è uno sguardo sul futuro di Como“, ha dichiarato il presidente del club Mirwan Suwarso.