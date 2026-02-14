Como-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Nico Paz, giocatore del Como (IMAGO)

Le formazioni ufficiali scelte da Fabregas e Vanoli per Como-Fiorentina, sfida valida per la 25ª giornata di Serie A

Un sabato da sogno per gli innamorati di calcio e della Serie A nello specifico, che vede in programma tre partita di assoluto livello. Si parte alle 15 da Como-Fiorentina, sfida tra due delle principali sorprese di questo campionato: i lombardi in positivo, la viola – ovviamente – in negativo.

La squadra di Fabregas è reduce da un “infrasettimanale” super, avendo battuto il Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia e avendo raggiunto la semifinale dopo quarant’anni. Nico Paz e compagni volano sulle ali dell’entusiasmo in questo periodo della stagione, e puntano a ottenere i tre punti per rimanere in scia al gruppo Champions.

Di contro, la Fiorentina continua a non vedere la luce in fondo al tunnel. I toscani sembravano aver ingranato la giusta marcia a inizio 2026, ma sono tornati a cadere nelle ultime sfide. Dopo le due sconfitte di fila contro Cagliari e Napoli, nell’ultimo weekend è arrivato il beffardo pareggio all’ultimo minuto contro il Torino: la salvezza non è ancora tanto vicina.

A poco meno di un’ora dal calcio d’inizio del match, la Lega ha reso note le formazioni ufficiali scelte da Fabregas e Vanoli per la sfida del Sinigaglia.

Le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

A disposizione: Cavlina, Tornqvist, Vigorito, Moreno, Smolcic, Diego Carlos, Van Der Brempt, Sergi Roberto, Caqueret, Rodriguez, Addai, Lahdo, Morata.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. Allenatore: Paolo Vanoli

A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Balbo, Fortini, Gosens, Fabbian, Fazzini, Ndour, Piccoli.

Moise Kean

Dove vedere Como-Fiorentina in tv e in streaming

La partita tra Como e Fiorentina, in programma alle ore 15.00 allo stadio Sinigaglia e valida per la 25ª giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn.