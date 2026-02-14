Como-Fiorentina, doppio giallo per Morata dopo uno scontro con Ranieri: cos’è successo
Finale di partita teso tra Como e Fiorentina: espulso Alvaro Morata
Minuti finali intensi in Como-Fiorentina. Dopo il gol dell’1-2 da parte della squadra di casa, gli animi in campo si sono scaldati.
Clima teso in campo a partire dal minuto 70 con l’espulsione di Paolo Vanoli dopo una discussione con il quarto uomo.
Al minuto 89 è toccato ad Alvaro Morata. Per lo spagnolo doppio giallo, il secondo per un fallo su Ranieri a palla lontana.
Ammonito nei minuti finali anche Rolando Mandragora che era diffidato e salterà la partita contro il Pisa.