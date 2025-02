Diao e Paz, gli “incoscienti giovani” del Como

I due giovani talenti risultano decisivi nella vittoria esterna contro la Fiorentina: per la lotta salvezza, il Como si affida a loro

Dall’Ariston al Franchi. Achille Lauro canta, Assane Diao e Nico Paz eseguono in campo: sono loro i due “incoscienti giovani” del Como. Contro la Fiorentina, i due giovani talenti aprono e chiudono i conti. 0-2 finale e i biancoblù tornano al successo dopo quasi un mese.

Tre punti che per la salvezza valgono doppio. Fabregas ha finalmente avuto quello che chiedeva: un giocatore in grado di spezzare gli equilibri. L’ex Betis è l’acquisto invernale con più gol segnati nel campionato italiano: segue Kolo Muani della Juventus, con una partita in meno da giocare, con 3 reti in 6 gare.

Ma il vero fuoriclasse (e faro della squadra) indossa la maglia numero 79 e ha solo 20 anni.

Il Como lancia “cuoricini” e si affida alla nuova coppia targata Generazione Z.

L’impatto di Diao e la classe di Paz

Alexa, nomina tre giovani coppie vivaci e brillanti: Zack & Cody al Grand Hotel su Disney Channel, Phineas e Ferb nella cittadina di Danville, Diao e Paz in Serie A. Per il classe 2005 arrivato dalla Spagna sono già 4 gol in 7 partite: un impatto impressionante per un talento con dei margini di miglioramento sconfinati. Che dire, l’aria del Sinigaglia fa discretamente bene a Diao.

Nessun giocatore attualmente di età pari o inferiore a 21 anni ha segnato più gol in Serie A in questa stagione di Nico Paz. Sono sei gol in stagione, cinque di questi nelle ultime nove partite. Classe e qualità al potere della squadra di Fabregas: disinvoltura ed eleganza che appartiene ai grandi di questo gioco. Alla sua prima vera stagione da titolare, il classe 2004 continua a stupire. A giro, di potenza e di rapina: Nico Paz lascia il segno in qualsiasi modo.

Serie A, lotta salvezza apertissima

Nelle retrovie della classifica ci sono sei squadre (Parma compreso) racchiuse in soli 5 punti. Dai 25 del Como ai 20 del Parma. Una lotta salvezza ancora tutta da delineare ma da seguire fino all’ultima giornata. Perché, ora, ogni punto fa davvero la differenza.

Nel frattempo, il Como torna a vincere e lo fa con l’effetto wow dei suoi teenager.

