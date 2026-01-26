Como, fatta per Cuenca: i dettagli
Fatta per il trasferimento del classe 2007 del Barcellona al Como: ultime valutazioni solo sulla formula dell’operazione.
Il Como ha chiuso per Andrés Cuenca. Secondo quanto raccolto da Marco Demicheli di Sky Sport, è stato infatti trovato l’accordo per il trasferimento, resta da decidere solo la formula del trasferimento.
I due club stanno valutando se impostare l’operazione sulla base di un prestito con obbligo o a titolo definitivo già da ora.
Le cifre si aggirano intorno ai 500 mila euro con una percentuale sulla rivendita in favore del Barcellona.
Come raccontato, poi, il difensore spagnolo classe 2007 verrà girato in prestito allo Sporting Gijon, da decidere se per sei o diciotto mesi.