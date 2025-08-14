Questo sito contribuisce all'audience di

Como, Fabregas: “Cutrone resta? Non lo so. Chi non vuole rimanere andrà via”

Redazione 14 Agosto 2025
Cesc Fabregas, allenatore del Como (Imago)
Le dichiarazioni dell’allenatore spagnolo prima della gara di Coppa Italia contro il Sudtirol

L’attesa è finita. Dopo un prestigioso precampionato e un calciomercato da protagonista, il Como è pronto a iniziare ufficialmente la stagione 2025/26.  Al Sinigaglia la squadra di Fabregas ospiterà il Sudtirol, match valido per i 32esimi di Coppa Italia. “Inizia la stagione, siamo molto carichi: abbiamo fatto un grande ritiro. Vogliamo iniziare bene, vediamo dove possiamo arrivare. Con la squadra che abbiamo, più andiamo avanti in questa Coppa più ci sarà spazio per tutti: l’obiettivo è andare più avanti possibile”. Così, in conferenza stampa, l’allenatore spagnolo ha presentato la gara che sarà. “Tutti sono disponibili: devo parlare con Alvaro, si è allenato con il Galatasaray all’inizio, poi singolarmente. Vediamo come andrà: Kuhn non è ancora disponibile (piccolo problema al tendine): se non sarà per Bologna, lo riavremo da dopo la sosta. Per il resto ci saranno tutti”.

Sul nuovo acquisto Morata: “Abbiamo condiviso due anni al Chelsea e in Nazionale: è umile, ha un grande cuore. Lui è venuto qui per fare bene: ha lasciato tanti soldi di quelli che guadagnava per venire qua: questa la dice lunga sulla sua mentalità. Ha promesso che lavorerà al massimo”.

Fabregas è poi tornato a parlare della gara contro il Barcellona: “Ho visto una squadra molto coraggiosa fino al 2-0. Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare senza paura. Al di là del risultato, è stato un test importante per mettere alla prova la nostra mentalità: i ragazzi devono capire che il livello da raggiungere è quello visto a Barcellona, il loro obiettivo deve essere quello. Io cercavo proprio questo, ovvero trovare il feeling con quel tipo di livello tecnico e tattico”.

Fabregas: “Stamattina Azon è andato a Ipswich”

Non solo Coppa Italia. Il mercato è ancora aperto e per completare la rosa manca ancora qualcosa: “Arriverà un portiere, questo è sicuro. C’è una lista: stiamo valutando. Poi, non so: molto probabilmente affronteremo la stagione con questa rosa. Cutrone resta? Non lo so. Il mercato è aperto per tutti: chi non vuole rimanere qua andrà via. Avrei voluto tenere Azon, ma stamattina è volato a Ipswich: è stata una scelta sua”.

Il progetto in casa Como è chiaro e prosegue senza distrazioni: “Noi siamo diversi, siamo speciali. La gente parla di soldi, ma a noi non frega niente: qua si sta creando una vera squadra: c’è un processo di crescita quinquennale, c’è ambizione. Il messaggio non cambia. Siamo una società solida”.

Cesc Fàbregas, allenatore del Como (IMAGO)
Fabregas ha poi proseguito: “Per noi è importante creare valore e una squadra forte. L’aspettativa deve sempre essere alta, ma dobbiamo capire che abbiamo una squadra giovane: tutti dobbiamo capire che i ragazzi possono fare gli errori. Jesus, Addai e Ramon sono tutti giocatori giovani, ci vuole calma: non è che se sbaglia non lo posso più mettere. Lo stesso vale per me perché io voglio arrivare al top”.

E su Alex Valle: “Si tratta di un giocatore che sta imparando in fretta, è un grande professionista. E sono sicuro che farà una grande carriera”.