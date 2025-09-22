Il discorso post partita di Cesc Fabregas, allenatore del Como, dopo la vittoria in rimonta dei suoi contro la Fiorentina | VIDEO

Seconda vittoria in quattro partite, sette punti totali e ottavo posto in classifica.

Questo l’inizio di stagione vissuto dal Como di Cesc Fabregas, che in occasione della 4ª giornata di Serie A ha superato in rimonta la Fiorentina di Pioli per 1-2 allo stadio Artemio Franchi.

Una prestazione di nuovo convincente per la squadra dell’allenatore spagnolo, che a fine partita ha tenuto un discorso importante, circondato dai suoi ragazzi.

Personalità, ambizione e coraggio: questi i temi trattati dall’ex giocatore dell’Arsenal (di seguito il video), che non vuole smettere di sognare con la sua squadra.

Como, il discorso di Fabregas dopo la vittoria contro la Fiorentina

“Se giochiamo così credetemi che identifico cose molto buone. Andiamo avanti, ma dobbiamo essere coraggiosi. Dobbiamo giocare con carattere tutto il tempo. Abbiamo bisogno di identità, credere l’uno nell’altro, e nel percorso”, ha detto l’allenatore alla sua squadra.

Aggiungendo poi: “Continuiamo a crescere e staremo meglio. È stato difficile quello che avete fatto oggi, molto difficile. Congratulazioni, godetevelo e mercoledì vogliamo di più“. Prossimo impegno che vedrà il Como impegnato proprio mercoledì 24 settembre in Coppa Italia contro il Sassuolo di Fabio Grosso.