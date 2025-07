Como, Fabregas: “Mai avuto dubbi, credo nel progetto. Su Morata e Ramón…”

Le dichiarazioni di Cesc Fabregas in conferenza stampa alla vigilia della Como Cup

Continua anche il ritiro pre stagionale del Como di Cesc Fabregas, che si appresta alla partita inaugurale della speciale Como Cup.

Il primo match di questo quadrangolare sarà mercoledì 23 luglio contro l’Al Ahli.

Per presentare la sfida e fare il punto sui primi giorni di ritiro, proprio l’allenatore del Como Fabregas è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Mozzate.

Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni, partendo con una critica: “Io non credo tantissimo in questo tipo di amichevoli, non mi sono mai piaciute, penso che non si impari niente. La forma fisica possiamo prenderla facendo partita tra di noi, piuttosto che in partita“.

Como, Fabregas: “Abbiamo cominciato a lavorare a gennaio per il mercato”

“Sarà un anno duro, dobbiamo crescere tanto“, ha continuato l’allenatore del Como. “Stiamo cercando difensori specifici, per come vogliamo difendere e attaccare. Cerchiamo un certo tipo di giocatore, però penso che la società abbia fatto un lavoro incredibile e abbiamo già fatto il 90% del mercato. Abbiamo cominciato a gennaio a lavorare per questo mercato. Manca ancora qualcosa di importante, però sono molto contento“.

E ancora, sulla possibilità di vedere Nico Paz e Baturina insieme: “Tutti possono farlo. Sono di altissima qualità, molto giovani, sembra già che giochino insieme da una vita. Però c’è un lavoro da fare tatticamente. Vedremo le dinamiche“. E sulle voci di mercato che lo vedevano corteggiato da molti top club in estate: “Non ho mai avuto dubbi, sono molto attaccato al presidente e a Ludi. Ho firmato un contratto di quattro anni e non si fa se non si crede in un progetto solido. Vogliamo portare la squadra più in alto possibile, è la cosa più importante. Quello che è successo non importa“.

Morata, Messi, Jacobo Ramón e Cutrone: le parole di Fabregas

E poi ancora, toccando diversi temi: “Morata? Vediamo. Non mi piace parlare di una cosa al 100% fatta“, ha dichiarato. Con la moglie di Messi in tribuna nella scorsa amichevole, inevitabile una domanda sul futuro della Pulga in biancazzurro: “Mai dire mai, è stato a casa mia in vacanza. Ha fatto un viaggio per vedere amici, noi siamo amici, anche le mogli e i figli”.

Una battuta anche su Jacobo Ramón: “È vicino, ma senza firma non si può dire fatto, però arriverà prima di settimana prossima, magari prima di Marbella. E arriverà un altro, sì, stiamo cercando“. Infine, anche qualche parola su Cutrone: “Si sta allenando come un animale, sempre con il sorriso, con una voglia molto interessante, come sempre ha fatto ma con una faccia diversa. Fisicamente sta bene. Come con Iovine e Gabrielloni, deve decidere lui. Se è pronto e gioca con questa positività, se continua a fare la differenza io non ho nessun problema. Per me sarebbe un piacere enorme. C’è tanta competizione, è normale“.