Como, Fàbregas: “La salvezza era il nostro obiettivo. Rimasti fedeli alla nostra identità”

La lettera di Fàbregas sulla (quasi) salvezza del suo Como: “Sono orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto in questa stagione”

Alla sua prima annata in Serie A, Fàbregas ha (quasi) raggiunto quello che era il suo obiettivo e quello del suo Como: la salvezza e la permanenza in massima serie.

I biancoblù attualmente occupano il 13° posto in classifica con 39 punti, e si trovano a +14 sulla zona retrocessione dopo il successo per 3-0 ai danni del Lecce.

Basta quindi un singolo punto al Como – con 5 partite di campionato ancora da disputare – per raggiungere l’aritmetica salvezza. Questione, quindi, di pochissimo.

Sul momento della sua squadra si è espresso proprio Fàbregas, che in un lungo messaggio social pubblicato sul suo profilo Instagram ha ripercorso quella che è stata la stagione della sua squadra, nella lunga e non semplice strada che ha condotto lui e i suoi uomini alla (quasi) salvezza.

Como, il messaggio social di Fàbregas

“Di solito non pubblico molto, ma credo che questa volta ne valga la pena”, inizia così la lettera di Fàbregas: “Buona Pasqua a tutti voi. Siamo estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto insieme in questa stagione. La salvezza in Serie A era l’obiettivo fin dall’inizio, e nonostante alti e bassi, siamo rimasti fedeli alla nostra identità, al nostro messaggio e al nostro stile di gioco, anche quando in tanti dubitavano di noi”.

“Quello che mi rende più orgoglioso non è solo cosa abbiamo raggiunto, ma COME lo stiamo facendo, sempre fedeli ai nostri principi, alle nostre idee e al nostro modo di giocare. È questo che definisce davvero questa squadra.Voglio dire quanto sono orgoglioso di ogni singolo giocatore, del direttore, del presidente e del supporto dei nostri proprietari. Senza la loro fiducia e il loro impegno, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”.

“Abbiamo una visione, e questo è solo l’inizio. Dobbiamo continuare a svilupparci nel modo giusto, con la stessa mentalità, la stessa ambizione, la stessa unità e sopratutto la stessa umiltà! Grazie Lariani per esserci sempre stati, a tutti i costi. Avete dimostrato cosa significa davvero sostenere. Noi siamo diversi, ed è proprio questa la nostra forza.Ora chiudiamo questa stagione nel miglior modo possibile e puntiamo il più in alto possibile. Per la città, per il club, per voi”.

“Grazie e forza Como!”.