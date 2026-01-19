Como, Fabregas: “Con il Milan abbiamo perso ma giocando bene, questo è l’importante”

Cesc Fabregas (IMAGO)

Le parole di Fabregas del Como nel prepartita del match contro la Lazio, valido per la ventunesima giornata di A.

Il Como si prepara a scendere in campo per chiudere la ventunesima giornata di A. Una gara importante per la squadra di Fabregas, che vincendo può accorciare in classifica sulla Juventus.

Nel prepartita del match contro i biancocelesti, ha parlato lo stesso Fabregas: “Oggi si gioca senza una punta di riferimento, Caqueret sarà un po’ più libero. La Lazio difende in un modo molto particolare e noi vogliamo fare una cosa diversa, andava trovata la scelta giusta per fare riposare i giocatori e avere freschezza dalla panchina”.

L’allenatore spagnolo ha proseguito: “La squadra sta bene, sono giovani che vogliono far bene. Loro sono la mia energia e io provo a essere la loro, dobbiamo essere sempre motivati a giocare queste partite: ci sono tante partite da giocare e siamo molto motivati. L’aspetto mentale è importante, è vero che abbiamo perso l’altro giorno ma giocando bene e questa è la cosa più importante per me. Oggi c’è un esame difficile, proviamo a fare tutto in maniera positiva”.

E per concludere, ha parlato del rapporto con Sarri: “È incredibile ritrovarlo, l’ho apprezzato molto come allenatore perché mi ha insegnato diverse cose. Quando ci sono allenatori che fanno cose diverse dal normale è sempre speciale. Ho avuto un grande rapporto con lui”.