Como, Fabregas: “Sconfitta? Per me oggi abbiamo vinto”

Le parole e le dichiarazioni nell’intervista post Roma-Como dell’allenatore biancoblù Cesc Fabregas, sfida valida per la 27esima di Serie A

Il verdetto della sfida dell’Olimpico recita 2-1.

Il risultato, dunque, nonostante l’ottima prestazione, non sorride agli uomini di Fabregas.

Al termine della partita, l’allenatore spagnolo del Como ha ripercorso i 90 minuti dei suoi, rilasciando dichiarazioni nella consueta intervista post-partita.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Como, le parole di Fabregas dopo la Roma

L’allenatore del Como ha iniziato così la sua intervista: “Sconfitta? Per me oggi abbiamo vinto. Siamo cresciuti di mentalità. Abbiamo sofferto in 10 all’Olimpico, chi è entrato è entrato bene. Ho visto personalità, e ci abbiamo provato fino alla fine. Faccio i complimenti ai miei, ma ho visto una Roma forte, i complimenti vanno a loro”.

Ha poi continuato: “Ci sono sempre margini di miglioramento: per esempio, finire bene l’azione davanti la porta. Prendiamo troppi cartellini rossi. Kempf? Sfortunato. Abbiamo tanto da migliorare, ma siamo sulla strada giusta.”

Le parole dell’allenatore spagnolo dopo la Roma

Fabregas si è poi soffermato su: “Ho sentito una squadra con uno spirito incredibile. Se non fanno questo sanno che non possono giocare. Questo non si negozia mai, si deve continuare a lottare. Siamo la squadra che concede meno del campionato. Milan pochissimo, Juventus pochissimo. Siamo una squadra che si compatta, tatticamente forte. Abbiamo alzato il livello individualmente e collettivamente. Strefezza? Un giocatore responsabile e disciplinato”.