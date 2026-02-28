Questo sito contribuisce all'audience di

Como, Fabregas: “Questa squadra è matura e continua a migliorare”

Redazione 28 Febbraio 2026
Cesc Fabregas, allenatore del Como (IMAGO)
Cesc Fabregas, allenatore del Como (IMAGO)

Le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, nel post partita della sfida casalinga vinta contro il Lecce

Il Como batte il Lecce e ottiene altri 3 punti preziosi. I biancoblù hanno vinto 3-1 contro i giallorossi. Nel post partita, l’allenatore Cesc Fabregas ha commentato la prestazione dei suoi: “Sono 3 punti pesanti per noi, diamo continuità a prestazioni importanti contro Milan e Juventus. Faccio i complimenti alla squadra per la maturità. Siamo un gruppo forte, alla lunga darà tanto“.

Fabregas ha proseguito parlando del percorso della squadra: “Il nostro è un percorso, ci sono alti e bassi. Stiamo cercando la continuità della vittoria, più giochiamo insieme e più diventiamo forti. Questa squadra continua a migliorare. Ho detto loro ‘Sono sereno, so che sapete riconoscere gli errori e alzare il livello’. È un gruppo intelligente, sbaglia una volta ma non replica l’errore“. 

Poi si è soffermato sugli episodi: “Non era una partita facile. Il Lecce gioca sempre nello stesso modo, oggi hanno giocato con 3 centrali che non fanno mai. Noi abbiamo preparato la partita giocando contro una difesa a 4, i ragazzi sono stati bravi a interpretarla. La partita si vinceva a sinistra perché saltavano in ritardo, era uomo contro uomo. Abbiamo trovato il pressing giusto e le transizioni offensive“.

Fabregas ha elogiato Diao: “Ha fatto ciò che ci è mancato in questi mesi. Speriamo che torni nella forma migliore”. Su Kempf ha detto: “Sta bene, ha un problemino al fianco. Dobbiamo prestare attenzione ma nulla di grave“. 