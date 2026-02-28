Como, Fabregas: “Questa squadra è matura e continua a migliorare”

Le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, nel post partita della sfida casalinga vinta contro il Lecce

Il Como batte il Lecce e ottiene altri 3 punti preziosi. I biancoblù hanno vinto 3-1 contro i giallorossi. Nel post partita, l’allenatore Cesc Fabregas ha commentato la prestazione dei suoi: “Sono 3 punti pesanti per noi, diamo continuità a prestazioni importanti contro Milan e Juventus. Faccio i complimenti alla squadra per la maturità. Siamo un gruppo forte, alla lunga darà tanto“.

Fabregas ha proseguito parlando del percorso della squadra: “Il nostro è un percorso, ci sono alti e bassi. Stiamo cercando la continuità della vittoria, più giochiamo insieme e più diventiamo forti. Questa squadra continua a migliorare. Ho detto loro ‘Sono sereno, so che sapete riconoscere gli errori e alzare il livello’. È un gruppo intelligente, sbaglia una volta ma non replica l’errore“.

Poi si è soffermato sugli episodi: “Non era una partita facile. Il Lecce gioca sempre nello stesso modo, oggi hanno giocato con 3 centrali che non fanno mai. Noi abbiamo preparato la partita giocando contro una difesa a 4, i ragazzi sono stati bravi a interpretarla. La partita si vinceva a sinistra perché saltavano in ritardo, era uomo contro uomo. Abbiamo trovato il pressing giusto e le transizioni offensive“.

Fabregas ha elogiato Diao: “Ha fatto ciò che ci è mancato in questi mesi. Speriamo che torni nella forma migliore”. Su Kempf ha detto: “Sta bene, ha un problemino al fianco. Dobbiamo prestare attenzione ma nulla di grave“.