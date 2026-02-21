Como, Fàbregas: “Venire qui e fare questa prestazione è incredibile”

Le parole di Cesc Fàbregas dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti.

Il Como batte la Juventus all’Allianz Stadium grazie alle reti di Vojvoda e Caqueret. Continua così il momento negativo dei bianconeri che incassano la terza sconfitta consecutiva.

Al termine della sfida Cesc Fàbregas ha commentato la prestazione die suoi ragazzi ai microfoni di DAZN.

“La Juve da quando è arrivato mister Spalletti ha fatto una svolta incredibile. I miei ragazzi però oggi hanno fatto una partita ottima. Quando il gioco è così, contro una grandissima squadra di qualità, se non fai subito il secondo gol ti mangiano. Siamo stati bravi e abbiamo gestito molto bene. Anche il mio portiere ha fatto una sola parata e vuol dire che i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione“, ha esordito dichiarandosi soddisfatto per quanto visto oggi in campo.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore del Como.

Como, le parole di Fàbregas

Fàbregas ha proseguito parlando della prestazione dei suoi: “Quando giochi queste partite ci sono momenti in cui il giocatore di personalità deve gestire la partita. Abbiamo bisogno di gente con tanto coraggio che trova soluzioni nuove. Poi ci sono partite diverse e si fanno differenti scelte, questo dipende dalle partite. Nel calcio di oggi però diventa fondamentale la prestazione. I ragazzi sono stati bravi a sentire l’importanza di questa gara e competere. Da spagnolo dico che per me la Juventus è il Real Madrid in Italia. Quindi venire qui e fare questa prestazione è incredibile“.

Ha poi concluso parlando dell’assenza di Nico Paz. Nonostante il suo ruolo centrale il club ha comunque portato a casa i tre punti: “È un passo in avanti perché lui gioca praticamente sempre. Continua a essere un giocatore importante ma anche per la squadra serve capire che si può vincere anche senza di lui. Rimane comunque un giocatore fondamentale“.