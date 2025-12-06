Le parole di Fabregas al termine della sconfitta contro l’Inter a San Siro.

L’Inter di Chivu si impone sul Como. A San Siro finisce sul 4-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto.

Al termine del match ha parlato Fabregas ai microfoni di DAZN

“Adesso fare un’analisi, dopo che hai perso 4-0, è difficile. Io faccio fatica a parlare adesso, ma calcisticamente non ho visto tantissima differenza tra le due squadre“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Fabregas.

Como, le parole di Fabregas

Fabregas ha poi continuato: “Loro hanno due attaccanti di livello mondiale, fortissimi. A un certo punto ho pensato di proteggere la difesa, ma invece no, perché queste partite ci fanno crescere. Poi mi diranno che sono un perdente, ma quando succedono queste cose si cresce tanto. Avremmo potuto fare 5-4-1 o 6-3-1, ma no, perché dobbiamo continuare a lavorare. Nel nostro miglior momento ci hanno fatto gol su palla inattiva, e dopo il terzo gol subito abbiamo mollato, ed è normale per una squadra così giovane“.

Infine ha concluso: “Avrei detto le stesse cose se avessimo vinto. Nei primi 20’ hanno avuto 3 palle gol perché sui nostri lanci lunghi con i loro difensori la palla l’hanno ripresa subito. Abbiamo recuperato tantissimi palloni, con personalità di andare in avanti. Magari fai il loro stesso lavoro in pressione, benissimo, ma loro sono fortissimi. Come ho detto, dobbiamo anche gestire la frustrazione del fare le cose bene, che provi in settimana, ma poi vedere che gli avversari sono più forti, e vedendo queste cose imparo molto anche io. Purtroppo Jesus e Addai non hanno fatto benissimo, altrimenti avremmo avuto anche certe chance. L’Inter poi ha meritato, giocano benissimo e sono fortissimi. Martedì sarò qui a vederli contro il Liverpool per continuare a imparare e migliorare“.