Como, Fabregas: “È una vittoria importante, non dobbiamo mollare”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Como, Cesc Fabregas, dopo la vittoria contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Il Como di Cesc Fabregas riesce a imporsi sulla Fiorentina di Raffaele Palladino salendo così al tredicesimo posto in classifica.

Decisive le reti di Diao (al 41′) e Nico Paz (al 66′) per portare a casa questi tre punti.

Al termine del match l’allenatore del Como è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida.

Como, Fabregas: “Tatticamente dobbiamo alzare il livello”

Fabregas ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Tutti vogliamo vincere. Dobbiamo accettare che abbiamo cambiato tanti giocatori. Da quando sono arrivato io sono cambiati 30 calciatori. Tatticamente dobbiamo alzare il livello anche con i nuovi ragazzi che arrivano. È una vittoria importante per noi per continuare a crescere e dare continuità. Non dobbiamo mollare“.

L’allenatore del Como ha poi continuato: “Voglio andare sempre in avanti, pressare, voglio gente con una mente incredibile. La mia idea rimane la stessa. Anche nel secondo tempo quando abbiamo dovuto fare una partita più sporca bisogna farlo. Questo forse è quello che non abbiamo saputo gestire nelle scorse partite. Ripeto, siamo molto giovani, fa piacere per loro perché sono giocatori coraggiosi e io chiedo proprio questo“.

Le parole di Fabregas

Lo spagnolo si è soffermato anche sull’autore del primo gol, Diao: “È un giocatore con forza, fame, una grandissima mentalità e atteggiamento. Siamo qua per falò crescere e quarto mi piace tantissimo. Lui ci prova anche in profondità, vuole la palla e ci prova sempre. Oggi ha giocato più interno perché era una dinamica importante“.

Fabregas ha concluso l’intervista post partita concentrandosi sulle prossime partite: “Bisogna crescere e non guardare il nome della squadra contro cui giochiamo. Le ultime partite abbiamo giocato contro delle top 10. Dobbiamo continuare a fare punti e fare bene e quando si gioca così il calcio ti dà soddisfazione“.

--> --> -->-->