Como, Fabregas: “Una prestazione di cuore, sono molto contento per Baturina”

L’intervista post partita a Cesc Fabregas, allenatore del Como, dopo il match contro il Bologna, valido per la 20a giornata di Serie A

Termina in pareggio la sfida tra Como e Bologna al Sinigaglia. Al gol iniziale di Cambiaghi, poi espulso, ha risposto Martin Baturina allo scadere con un gran destro a giro dal limite dell’area.

Al termine del match Fabregas ha parlato in conferenza direttamente dalla sala stampa dello stadio.

L’allenatore del Como ha cominciato dicendo: “Sono molto contento per Baturina, è un grande ragazzo arrivato qua con l’etichetta di 18 milioni e di essere il nuovo Modric. Questo a volte non ti aiuta. Non ha mai lavorato tanto tatticamente come qua”.

Sullo stato di forma della squadra ha aggiunto: “Non c’è stato nessun calo fisico per gli impegni ravvicinati, niente alibi. Il Bologna ti fa giocare male. La squadra ha fatto una prestazione di cuore”.

Fabregas: “A Jesus Rodriguez manca sempre la parte finale”

Sul Jesus Rodriguez, premiato com mvp della partita, ha spiegato: “Gli do un 6, fa la differenza sempre, ma manca sempre un pezzettino. Quando lo aggiungerà, varrà 80 milioni. Sono tutti giocatori giovani, dobbiamo avere pazienza”.