Le parole dell’allenatore del Como, Cesc Fabregas, in un’intervista per La Gazzetta dello Sport: tra mercato, presente e futuro

Un mercato in continuo movimento e una serie di amichevoli di prestigio. Così il Como sta preparando la nuova stagione di Serie A, dopo il decimo posto raggiunto la scorsa annata.

La squadra di Fabregas appare essere ormai tutt’altro che una meteora nel nostro campionato.

“Sono sempre stato chiaro, volevo restare qui“, ha dichiarato l’allenatore spagnolo in conferenza stampa.

E in un’intervista per La Gazzetta dello Sport, l’ex Barcellona ha ribadito questo concetto, spiegando tutto il lavoro che la società sta svolgendo.

Como, le parole di Fabregas in intervista

L’allenatore ha parlato del mercato, facendo il punto: “La squadra è completa al 90%, la società ha lavorato benissimo ed è stata veloce. Manca ancora qualcosina ma sono contento. Abbondanza? Tutti i giocatori del Como possono stare assieme in campo, dal primo allenamento sembrava giocassero da sempre insieme“.

Poi, il resoconto sugli obiettivi del club: “Vogliamo fare più punti rispetto all’anno scorso, vogliamo creare valore. Vogliamo avere una squadra forte e con un’identità ben precisa. Abbiamo ricevuto offerte complessive per 122 milioni per 3 giocatori pagati 17 . L’idea è valorizzare i giovani per creare un futuro“.

Futuro e suggestioni

“Se arriva Morata? Vediamo, non mi piace parlare di trattative non concluse. Ramon? È vicino, ma deve fare le visite mediche e firmare. Ci manca ancora un altro centrale. Cutrone? Si sta allenando al massimo, poi spetterà a lui decidere cosa fare. Se vuole restare e farsi trovare sempre a disposizione, per me sarà un piacere enorme“, ha detto Fabregas su alcuni singoli.

Per poi concludere con una suggestione, forse quella che i tifosi del Como sognano più di tutte: “Messi al Como? Mai dire mai. Antonella (la moglie dell’argentino, ndr) è stata a casa mia, ha fatto un viaggio per vedere degli amici. Ora però Leo è negli Usa“.