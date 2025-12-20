Como, Fabregas: “Possiamo competere contro tutto e tutti”

Cesc Fabregas (IMAGO)

Le parole dell’allenatore del Como Cesc Fabregas in occasione dell’allenamento a porte aperte della sua squadra

Buon inizio di campionato per il Como di Cesc Fabregas. Sono 6 vittorie, 6 pareggi e solo 3 sconfitte nelle prime 15 di Serie A e momentaneo settimo posto a pochi punti dall’Europa.

In occasione dell’allenamento aperto al pubblico disputatosi oggi, sabato 20 dicembre, allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, Fabregas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

L’allenatore del Como ha parlato dell’infortunio di Diao: “Il dottore dice che normalmente ci vogliono 5-6 settimane, quindi a fine gennaio tornerà a giocare”.

Fabregas ha proseguito parlando della crescita della sua squadra e della società: “Il risultato conta ma anche la crescita che c’è dietro. La nostra è stata molto veloce. Qui c’è più stabilità che in altre società e c’è anche più pazienza, una parola che nel calcio oggi praticamente non esiste. Noi abbiamo queste due caratteristiche che non ti fanno prendere decisioni a caldo”.

Como, Fabregas: “Allenare il Como è come andare all’università”

Ha poi proseguito: “Qua ci sono tante emozioni che si erano perse negli anni. Ritornare in serie A e vivere le partite facendo capire al tifoso che siamo una squadra forte che vuole lottare contro tutto e tutti non è da poco. Penso che aver vinto qua contro il Napoli sia stato importante per noi quest’anno per far credere alla gente che possiamo competere con tutti”.

Ha poi concluso: “Per me ora il Como è come andare all’università tutti i giorni, lo dico sempre. Qui ci sono tante cose da fare, non faccio solo l’allenatore ma anche altre cose dentro della società che si devono gestire e che dobbiamo fare perchè siamo una squadra molto giovane”.