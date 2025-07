Fabregas: “Sono molto contento al Como”

Le parole dell’allenatore del club biancoblù a Sky Sport

Prima la Como Cup e il precampionato, poi la Serie A. Reduce da periodo estivo definito “divertente”, Cesc Fabregas, intervistato a Sky Sport, ha fatto il punto delle ultime settimane. “È stata un’estate divertente, ho imparato tantissimo soprattutto a Coverciano. Ovviamente dopo c’è il mercato, il ritiro: poche vacanze, ma mi sono divertito, sono molto contento”.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Fabregas si è subito messo in gioco per diventare allenatore. Ma come la sta vivendo?: “Sono convinto e tranquillo di quello che faccio: la mia carriera sta andando a passo spedito, devo prendere sempre decisioni velocemente”.

E sull’esperienza in biancoblù: “Sono molto contento a Como, sono contento di lavorare con tutto lo staff al centro sportivo di Mozzate”.

Dopo la prima amichevole vinta contro il Lille, la squadra di Fabregas scenderà in campo domani – mercoledì 23 luglio – contro l’Al-Ahli per la partita inaugurale della Como Cup.