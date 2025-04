Le parole dell’allenatore del Como, Cesc Fabregas, nella conferenza prima della gara contro il Lecce: tra presente e futuro

Con i quarti di finale di Champions archiviati e quelli di Europa e Conference League che si stanno ultimando, alcune squadre di Serie A stanno preparando il prossimo turno di campionato.

Il Como di Cesc Fabregas affronterà una delicata trasferta contro il Lecce di Marco Giampaolo.

Fischio d’inizio fissato per le 15 di sabato 19 aprile, partita che darà il via alla 33ªgiornata.

Intanto, in avvicinamento alla gara l’allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche ad alcune domande riguardo il suo futuro.

Como, le parole di Fabregas sul suo futuro

L’allenatore spagnolo ha iniziato parlando della partita che aspetta i suoi: “Ho seguito le partite di Champions da casa. Che giocatori vorrei al mio Como? Nessuno, stiamo già bene così. Per il finale di stagione voglio una crescita, alzando sempre di più la mentalità. Voglio vedere chi è pronto per la prossima stagione. Mi sono stancato molto in questa stagione: la vittoria ci è mancata per nove partite, abbiamo avuto tanto stress e non c’è mai tempo per riposare. Io vivo le parite al massimo, sempre“.

Sul suo futuro ha poi detto: “Se mi hanno chiamato Roma e Milan? Ho già detto tante volte di essere concentrato solo sul Como. E vi dico con certezza che non ho ricevuto alcuna chiamata sul mio telefono“.