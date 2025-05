L’allenatore del Como Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter

Il Como si prepara per l’ultima sfida di campionato. I biancazzurri concluderanno la stagione di Serie A venerdì 23 maggio alle ore 20:45 nel match contro l’Inter.

Allo stadio Sinigaglia di Como, i ragazzi di Fabregas potrebbero giocare un ruolo decisivo per le sorti dello Scudetto. L’Inter di Simone Inzaghi si gioca a distanza con il Napoli il titolo di Campioni d’Italia. Sempre venerdì 23 maggio alle ore 20:45, la formazione di Antonio Conte scenderà in campo allo stadio “Diego Armando Maradona” nella sfida contro il Cagliari.

Alla prima in Serie A, il Como ha disputato un’ottima stagione. I lombardi chiuderanno il campionato al decimo posto in classifica, rientrando nella top 10 della Serie A. Larga parte del merito va a Cesc Fabregas. L’allenatore spagnolo ha saputo valorizzare giovani talenti come Assane Diao e Nico Paz. Proprio quest’ultimo è al centro delle vicende di mercato e Fabregas ha commentato le voci che circolano sul conto dell’argentino:

“Non sappiamo nulla, è un nostro giocatore e per ora rimane da noi. Per lui è importante giocare la prossima stagione, che porterà al Mondiale. Non so se sia già pronto per il Real Madrid, noi con loro abbiamo un ottimo rapporto perché ci interessano molto altri ragazzi della loro rosa, e loro sanno che facciamo giocare i giovani. Se hanno bisogno siamo qua, ma per ora non ci hanno detto niente.“.

“Inter fortissima, non sarà condizionata dalla Champions o dal Napoli”

Cesc Fabregas ha presentato in conferenza stampa il prossimo match contro l’Inter. Di seguito le parole dell’allenatore: “Dobbiamo essere attenti, loro sono forti sulle fasce, per me l’Inter è la miglior squadra di Serie A, e tra le migliori in Europa. Dovremo essere bravi a giocare con personalità, non subire il loro calcio, ma imporre il nostro“.

Lo spagnolo ha proseguito dicendo: “L’Inter è fortissima, ma proveremo a darle fastidio. L’obiettivo è sempre quello di giocare al meglio, fare tutto il possibile per provare a portare la partita a casa. Non credo che l’Inter sarà condizionata dalla finale di Champions League e neppure penserà alla gara del Napoli. Sono forti, con un allenatore tra i migliori in Italia“.

“Goldaniga non ci sarà. Reina e Iovine meritano un’ultima presenza”

Fabregas ha fatto il punto sui convocati e su chi potrebbe scendere in campo nell’ultima di campionato: “Domani non ci sarà Goldaniga, squalificato, ci sono dubbi anche per Kempf in difesa, devo valutare chi mandare in campo. Ma cercheremo di dare il massimo contro una squadra fortissima“.

L’ex centrocampista di Barcellona e Chelsea ha parlato di Reina e Iovine, prossimi all’addio al Como: “Credo che meritino minutaggio, vedremo. Il cuore dice sì, entrambi hanno fatto una grande carriera. Reina merita di giocare, lui mi ha dato tanto, in campo e fuori. Iovine è sempre positivo, sono due ragazzi importanti per me, per la società e per i compagni“.