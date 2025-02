Como, Fabregas: “Cinque episodi di fila contro di noi, ma il problema non è l’arbitro”

Cesc Fabregas, allenatore del Como (IMAGO)

Le parole dell’allenatore spagnolo sull’operato degli arbitri e non solo

È stata una settimana dura per il mondo arbitrale, italiano e internazionale.

Dal rigore non assegnato al Torino alle polemiche di Porto-Roma, passando per il rigore contro l’Atalanta di Bruges al tocco di mani di Gatti in Como-Juventus.

Su questo ultimo episodio, in particolare, è voluto tornare Cesc Fabregas, il quale al termine della sfida dello scorso venerdì si era lamentato molto.

L’allenatore del Como, nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida contro la Fiorentina, ha di nuovo parlato delle questioni arbitrali.

Como, la conferenza stampa di Fabregas

“Provo sempre a non parlare di arbitri, rispetto tantissimo il loro lavoro e so quanto è difficile. Ho detto quello che ho detto per via di almeno cinque episodi di fila contro di noi, vedendo le proteste di tutti gli altri allenatori mi sono accodato anche io. Ho voluto alzare un po’ la voce, spero sia l’ultima volta che lo faccio anche se sarà impossibile.

Credo che il problema non sia l’arbitro, ma come il VAR interviene; ci sono troppi casi simili interpretati in maniera diversa. Parlo spesso con gli altri allenatori dopo le partite, e posso dire che siamo tutti più o meno d’accordo“.

