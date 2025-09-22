Alluvione a Como, Fabregas annuncia: “Doneremo l’incasso della sfida contro il Sassuolo alla comunità”

Le parole di Cesc Fabregas sull’alluvione che ha colpito il Lago di Como: la società donerà il ricavato della sfida contro il Sassuolo per sostenere la comunità.

Il maltempo sta colpendo tutto il Nord Italia e in particolar modo il comasco. Nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre, è anche esondato proprio il Lago di Como.

Cesc Fabregas ha voluto dichiarare la sua vicinanza a tutti gli abitanti con un post sul suo profilo Instagram ufficiale. Inoltre ha annunciato che il club donerà il ricavato della sfida contro il Sassuolo per sostenere la comunità locale.

“Oggi il mio pensiero va a tutte le persone di Como. Vedere il nostro bellissimo lago esondare e i danni che ha portato fa davvero male al cuore. Como per me non è solo una città, è casa, è famiglia, è comunità”, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Fabregas.

Le parole di Fabregas

“A tutte le persone, famiglie e attività colpite voglio dire che non siete soli. Siamo con voi, e credo nella forza e nell’unione di questa città. Insieme supereremo anche questo momento e torneremo a vedere Como splendere“, ha continuato Fabregas su Instagram.

Infine ha annunciato che “Il club donerà l’intero incasso della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, in programma mercoledì 24 settembre, per sostenere la comunità locale in questo momento difficile“.

Il messaggio di Morata

Dopo Fabregas, anche Alvaro Morata ha mandato il suo messaggio a supporto degli abitanti del comasco: “Ieri sera, violenti temporali hanno colpito la provincia di Como, colpendo l’intera area e isolando persino alcuni paesi lacustri dalle principali vie di comunicazione. Nelle prossime ore è prevista un’altra ondata di maltempo, mentre proseguono gli sforzi per proteggere le comunità già più colpite“.

Lo spagnolo poi conclude con un invito: “Insieme alla dirigenza del club, abbiamo scelto di contribuire donando parte del ricavato della partita di mercoledì. Vi invitiamo a unirvi a noi in questo gesto di solidarietà per le persone che sono sempre al nostro fianco, sia con un contributo concreto, anche piccolo, sia semplicemente inviando un messaggio di supporto“.