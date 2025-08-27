Questo sito contribuisce all'audience di

Como, per la difesa in lista Diego Carlos e Igor

Gianluca Di Marzio 27 Agosto 2025
Diego Carlos e Igor (IMAGO)

Il Como cerca un difensore, possibilmente in prestito: in lista ci sono Diego Carlos del Fenerbahce e Igor del Brighton

Il Como sta cercando un rinforzo per la difesa, possibilmente in prestito.

In lista ci sono Diego Carlos del Fenerbahce e Igor del Brighton.

Il primo si è trasferito in Turchia lo scorso gennaio dopo due annate e mezzo con l’Aston Villa.

Igor, invece, è ormai alla terza stagione con la maglia del club inglese, con cui ha già cominciato la stagione in corso giocando la prima gara di EFL Cup.