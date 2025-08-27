Como, per la difesa in lista Diego Carlos e Igor
Il Como cerca un difensore, possibilmente in prestito: in lista ci sono Diego Carlos del Fenerbahce e Igor del Brighton
Il Como sta cercando un rinforzo per la difesa, possibilmente in prestito.
In lista ci sono Diego Carlos del Fenerbahce e Igor del Brighton.
Il primo si è trasferito in Turchia lo scorso gennaio dopo due annate e mezzo con l’Aston Villa.
Igor, invece, è ormai alla terza stagione con la maglia del club inglese, con cui ha già cominciato la stagione in corso giocando la prima gara di EFL Cup.