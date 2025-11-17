Como, lesione di basso grado al bicipite femorale per Diao

L’attaccante del Como Assane Diao ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra

Brutte notizie per il Como di Cesc Fabregas, che dovrà fare a meno di Assane Diao.

L’attaccante si è infortunato durante il ritiro con la nazionale senegalese, e si è sottoposto ad alcuni esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

Diao ha già saltato i primi match della stagione attuale per l’infortunio al piede, che lo aveva costretto a interrompere in anticipo la scorsa annata.

Come si legge nel comunicato del Como, l’attaccante ha già iniziato il percorso terapeutico per il recupero dall’infortunio.

Como, il comunicato su Diao

“Como 1907 comunica che, a seguito della recente sintomatologia riferita dal calciatore Assane Diao durante il ritiro con la Nazionale senegalese – e in costante aggiornamento con lo staff medico della stessa – l’atleta è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra“.

“Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico previsto. I tempi di recupero verranno definiti in base all’evoluzione clinica nei prossimi giorni“.