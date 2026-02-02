Como, depositato il contratto di Lahdo: anticipata la concorrenza del Chelsea

Il Como ha depositato il contratto di Adrian Lahdo, centrocampista classe 2007: anticipata la concorrenza del Chelsea

Proprio a pochi secondi dalla chiusura del calciomercato di gennaio, il Como ha chiuso un altro colpo per il presente e il futuro.

Arriva infatti dall’Hammarby Adrian Lahdo, centrocampista classe 2007 su cui era forte anche l’interesse del Chelsea.

L’ingaggio del calciatore svedese è un ulteriore segnale del fatto il Como voglia continuare a crescere, e a descrivere il giocatore è stato proprio il direttore sportivo Carlalberto Ludi ai microfoni di SkySport.

Il dirigente del club ha spiegato: “È un centrocampista completo, di grande talento e ci completa per caratteristiche. Si tratta di un box to box, che secondo noi è allineato rispetto allo stile di Fabregas. Ci vorrà tempo per adattarsi, ma il nostro ambiente gli permetterà di farlo molto velocemente”.