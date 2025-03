Le parole di Lucas Da Cunha, giocatore francese del Como, rilasciate in una lunga intervista per la Gazzetta dello Sport

Tra i giocatori più in forma del Como di Fabregas c’è Lucas Da Cunha. Il giocatore francese sta trovando sempre più spazio negli undici iniziali scelti dallo spagnolo per la sua squadra.

Proprio del suo allenatore ha parlato il centrocampista francese nella sua lunga intervista rilasciata per la Gazzetta dello Sport.

“Di lui posso dire una cosa, wow! Sto bene e credo che grazie a lui io possa crescere sempre di più. Mi piace il rapporto che abbiamo“, ha esordito il giocatore di origini portoghesi.

Che ha poi rilasciato altre dichiarazioni anche su alcuni suoi compagni di squadra, come Nico Paz.

Como, le parole di Da Cunha

“Cosa mi piace di più del modo di allenare di Fabregas? Tutto. Lui ha empatia, ti capisce a livello umano e dà tanta carica. E sono tutte cose che capisci dal primo allenamento, è un allenatore davvero bravo“, continua Da Cunha parlando del suo attuale allenatore.

Prestazioni, le sue, che stanno andando oltre le aspettative. Il giocatore ha già collezionato infatti 26 presenze, condite anche da 3 gol e 1 assist. L’ultimo di questi, arrivati a San Siro contro il Milan.

Dalla Francia all’Italia

“Il mio arrivo dalla Ligue 1 lo devo al direttore generale Ludi, che ha avuto un ottimo intuito. Così come con Nico Paz e Diao, solo per citarne alcuni. Abbiamo un progetto magnifico e giocatori davvero forti, che qui possono trovare spazio e confidenza. A Como c’è tutto il necessario per crescere“, aggiunge il giocatore francese.

Da Cunha che è arrivato a Como nella stagione 2023/2024 e che è stato tra i protagonisti della promozione del club dalla Serie B alla Serie A, con 7 gol e 6 assist collezionati in 35 presenze.