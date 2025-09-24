Como, la curva non sarà presente contro il Sassuolo: “Vicini a chi è in difficoltà”

La curva del Como ha fatto sapere che sarà assente in occasione della gara contro il Sassuolo per mostrare vicinanza alle persone colpite dal maltempo di questi giorni

“Stasera non ci saremo: la nostra gente sta provando una grande sofferenza e, tutti noi, siamo di fronte ad una prova di grande coraggio. Non ci sentiamo di mettere tutto da parte per 90 minuti ed esultare e tifare come se non fosse successo nulla“.

Questo il messaggio diffuso sui social dalla curva del Como, che staserà giocherà contro il Sassuolo in Coppa Italia alle 21.

Situazione che si è venuta a creare dopo i disagi creati dal forte maltempo alla popolazione locale, colpita dall’alluvione e dall’esondamento del Lago.

Intanto, il club aveva già fatto sapere che l’intero incasso della sfida sarà donato alla comunità locale per sostenerla e aiutarla.

Como-Sassuolo, il messaggio della curva

“Siamo d’accordo con l’iniziativa della nostra società Como 1907 (insieme al Sassuolo Calcio), che hanno deciso di devolvere l’intero ricavato della partita di questa sera alle zone più colpite dai recenti disastri causati dalle piogge. Invitiamo quindi, chiunque non l’avesse ancora fatto, ad acquistare i biglietti rimasti“, si legge poi nel messaggio della curva.

Vicinanza che era stata dimostrata anche dallo stesso allenatore del club, Cesc Fabregas, sui propri profili: “Oggi il mio pensiero va a tutte le persone di Como. Vedere il nostro bellissimo lago esondare e i danni che ha portato fa davvero male al cuore. Como per me non è solo una città, è casa, è famiglia, è comunità“.