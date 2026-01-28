Como-Cuenca, in corso lo scambio di documenti con il Barcellona
Scambio di documenti in corso tra Como e Barcellona per il difensore classe 2007, Andres Cuenca.
È in corso in questi minuti lo scambio dei documenti tra il Como e il Barcellona per Andrés Cuenca, per un’operazione che verrà formalizzata solo al termine della stagione. Il difensore classe 2007 infatti, diventerà infatti un nuovo giocatore del club biancazzurro a partire dal 1° luglio 2026, con il Barça che incasserà un indennizzo economico.
Nel frattempo, Cuenca resterà di proprietà blaugrana: il piano è quello di girarlo in prestito allo Sporting Gijón per i prossimi sei mesi, prima di diventare un nuovo calciatore alla corte di Cesc Fabregas.
Si tratta dunque di un trasferimento estivo a tutti gli effetti, ma impostato e sancito già ora.