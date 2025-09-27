Le formazioni ufficiali della gara di sabato 27 settembre alle 15:00 tra il Como di Fabregas e la Cremonese di Nicola

Si apre con la gara tra il Como di Fabregas e la Cremonese di Davide Nicola la 5ª giornata di Serie A.

I biancoblu nell’ultima giornata hanno battuto 2-1 al Franchi la Fiorentina di Stefano Pioli. I grigiorossi, invece, arrivano alla gara dopo il pareggio 0-0 contro il Parma di Cuesta.

Rispetto alle probabili formazioni, l’unico cambio nei 22 titolari è per Fabregas. Lo spagnolo preferisce infatti Kuhn ad Addai

Di seguito le formazioni ufficiali di Como-Cremonese.

Le formazioni ufficiali di Como-Cremonese

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Kuhn, Paz, J. Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Johnsen, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola

Dove vedere Como-Cremonese in streaming e TV

La gara tra il Como e la Cremonese, in programma per sabato 27 settembre alle 15:00 e valida per la 5ª giornata, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.