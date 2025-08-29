Como, arriva Cavlina dalla Dinamo Zagabria: sarà il secondo portiere
Il Como ha individuato il secondo portiere da mettere a disposizione di Cesc Fabregas: in arrivo c’è Nikola Cavlina, croato classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, fino alla prima squadra.
Dopo una lunga ricerca, dunque, ecco il giocatore che svolgerà il ruolo di vice Butez in questa stagione di Serie A. Operazione in prestito con diritto di riscatto a favore del Como