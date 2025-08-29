Questo sito contribuisce all'audience di

Como, arriva Cavlina dalla Dinamo Zagabria: sarà il secondo portiere

Gianluca Di Marzio 29 Agosto 2025
Cesc Fabregas, Como (imago)

Como, ecco Nikola Cavlina per la porta: sarà il secondo portiere

Il Como ha individuato il secondo portiere da mettere a disposizione di Cesc Fabregas: in arrivo c’è Nikola Cavlina, croato classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, fino alla prima squadra.

Dopo una lunga ricerca, dunque, ecco il giocatore che svolgerà il ruolo di vice Butez in questa stagione di Serie A. Operazione in prestito con diritto di riscatto a favore del Como

 