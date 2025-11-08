Al 60′ del match tra Como e Cagliari l’attaccante e capitano del Como Morata ha chiesto il cambio spazientito dall’atteggiamento dell’arbitro

Alvaro Morata chiede il cambio ma non per problemi fisici. Al 60′ della sfida tra Como e Cagliari, il capitano dei padroni di casa ha chiesto la sostituzione per il nervosismo nato da alcune frizioni tra lo spagnolo e l’arbitro. Morata si è scontrato verbalmente con il difensore dei sardi Mina e ha chiesto il giallo per il colombiano.

Pochi istanti dopo lo spagnolo ha contrastato, a palla lontana, Mina. L’arbitro Pezzuto ha ammonito lo spagnolo che ha guardato Cesc Fabregas in panchina e ha chiesto il cambio: l’allenatore ha sostituito subito il giocatore.