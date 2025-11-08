Al minuto 20 della sfida tra Como e Cagliari l’arbitro Pezzuto ha annullato la rete degli ospiti per un fallo di Palestra su Valle

Il Cagliari sblocca il match di Como ma la gioia dura poco. Al minuto 20 della sfida del “Sinigaglia” l’arbitro Pezzuto è stato richiamato dal VAR a seguito del gol degli ospiti segnato da Palestra. La rete del vantaggio dei sardi è stata annullata per un fallo commesso dallo stesso marcatore su Alex Valle pochi istanti prima. Il direttore di gara ha annullato il gol e fischiato fallo a favore della squadra di Fabregas.