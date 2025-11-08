Como-Cagliari, le formazioni ufficiali

Como, Nico Paz

Le formazioni scelte da Fabregas e Pisacane per Como-Cagliari, sfida valida per l’11ª giornata di Serie A

Il sabato dell’11ª giornata di Serie A si apre con due anticipi molto delicati: da un lato Lecce-Verona, dall’altro Como-Cagliari. Quest’ultimo, in particolare, mette di fronte due squadre con ambizioni differenti e che puntano a ritrovare i 3 punti.

I padroni di casa sono sicuramente tra le più belle sorprese di questo inizio di campionato, visti i 17 punti raccolti e il 7° posto in classifica. Nell’ultimo turno di campionato la squadra di Fabregas è riuscita a bloccare il Napoli campione d’Italia, uscendo dal Maradona con un punto pesantissimo. Ora l’obiettivo è vincere per entrare sempre più nella zona Europa.

Periodo complicato invece per il Cagliari, che era partito bene ma che ha rallentato con il passare delle giornate. I sardi non vincono dal 4° turno, e hanno ottenuto solamente 2 punti nelle ultime 6 gare. La classifica – che vede i rossoblù al 14° posto a 9 punti – non preoccupa ancora tanto, ma Esposito e compagni devono tornare a fare punti il prima possibile.

A poco meno di un’ora dal calcio d’inizio del match, sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre.

Le formazioni ufficiali di Como-Cagliari

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Diao; Morata. All. Fabregas

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Gaetano, Prati, Folorunsho; Palestra, Esposito, Felici. All. Pisacane

Sebastiano Esposito (IMAGO)

Dove vedere Como-Cagliari in tv e in streaming

La partita tra Como e Cagliari, in programma alle ore 15 allo stadio Sinigaglia, sarà visibile su Dazn.