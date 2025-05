Como-Cagliari, le formazioni ufficiali

Mergim Vojvoda (IMAGO)

Le formazioni e ufficiali e le scelte di Fàbregas e Nicola per Como-Cagliari, gara valida per la 36esima giornata di Serie A

Il 36° turno di Serie A prosegue con Como–Cagliari.

I biancoblù guidati da Fàbregas hanno raggiunto l’aritmetica salvezza in campionato, e potranno vivere quindi questo finale di stagione a cuor leggero. Provando anche a chiudere il loro ritorno in Serie A nella parte sinistra della classifica.

Discorso leggermente diverso per il Cagliari. Nonostante il divario di punti tra i rossoblù e la zona retrocessione, l’aritmetica permanenza nel massimo campionato non è stata ancora raggiunta.

Di seguito, le formazioni ufficiali e le scelte di Fàbregas e Nicola.

Come arrivano le due squadre

Il Como di Fàbregas si trova attualmente al decimo posto in classifica con 45 punti, 15 raccolti nelle ultime 5. Il momento di forma dei biancoblù lascia intendere che si cercherà di chiudere la stagione più avanti possibile, puntando alla parte sinistra della classifica.

La salvezza non è ancora aritmetica per gli uomini di Nicola, nonostante i punti tra i rossoblù e la red zone siano ben 7. Non dovrebbe mancare molto per raggiungere la salvezza: imperativo per Piccoli e compagni continuare a crederci ed evitare di perdere punti preziosi nella lotta per non retrocedere.

Davide Nicola (IMAGO)

Le formazioni ufficiali di Como-Cagliari

COMO (4-3-3): Reina; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Douvikas, Strefezza. A disposizione: vigorito, Butez, Iovine, Alli, Gabrielloni, Cutrone, Fadera, Moreno, Engelharts, Braunoder, Smolcic, Van der Brempt, Azon. Allenatore: Cesc Fabregas

CAGLIARI (3-4-1-2): Caprile; Zappa, Palomino, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Augello; Viola; Piccoli, Luvumbo. A disposizione: Ciocci, Sherri, Luperto, Deiola, Prati, Marin, Pavoletti, Vinciguerra, Pintus, Gaetano, Mutandwa, Felici. Allenatore: Davide Nicola