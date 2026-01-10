Le formazioni ufficiali di Como-Bologna, match delle 15:00 della 20ª giornata di Serie A

Neanche il tempo di archiviare il turno infrasettimanale che si torna subito in campo per la prima giornata del girone di ritorno.

Ad affrontarsi allo stadio Sinigaglia per aprire il 20° turno di Serie A ci sono il Como di Cesc Fabregas e il Bologna di Vincenzo Italiano.

Se il Como è reduce dal netto 3-0 sul Pisa e si trova al 6° posto che garantirebbe la qualificazione alla Conference League, il Bologna si trova invece un po’ più attardato e arriva a questa sfida dopo la sconfitta con l’Atalanta.

Di seguito, dunque, le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori per una sfida interessanti proprio in ottica europea.

Como-Bologna, le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, D.Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

A disposizione: in attesa

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: in attesa

Dove vedere Como-Bologna in tv e streaming

Ma dove si potrà vedere il match? La sfida tra Como e Bologna, in programma alle 15:00 di sabato 10 gennaio 2026 allo stadio Sinigaglia, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. Per gli abbonati a Sky con Decoder SkyQ, il match sarà visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214 del decoder satellitare) attivabile con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.