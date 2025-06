Como, blitz a Zagabria per provare a chiudere per Baturina: parti vicine

Baturina (IMAGO)

Il Como non molla Baturina: blitz della dirigenza a Zagabria, per avvicinarsi alle richieste della Dinamo

Il Como vuole provare a chiudere per Martin Baturina della Dinamo Zagabria, nonostante le difficoltà delle ultime ore.

La società lombarda ha effettuato un blitz direttamente a Zagabria per ridurre la distanza con la Dinamo e provare a chiudere.

Adesso le parti sono più vicine, motivo per cui si sono aperti spiragli per un possibile trasferimento del croato in Italia.

Intanto, i lombardi hanno deciso di non aspettare più Yeremay del Deportivo La Coruna: l’attaccante rimarrà in Spagna.

Como, vicino Baturina

Allo stesso tempo, sfuma definitivamente l’opzione Yeremay. Il giocatore ha scelto di rimanere al Deportivo La Coruna anche per la prossima stagione.