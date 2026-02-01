Como-Atalanta: rigore al 98′ per la squadra di casa dopo OFR. Carnesecchi para su Nico Paz
Succede di tutto al Senigallia: rigore per il Como al minuto 94
Incredibile finale tra Como e Atalanta. Pairetto è stato richiamato dal var al minuto 94 dopo un fallo di mano di Scalvini.
Decisione finale: calcio di rigore per il Como. Dal dischetto si è presentato Nico Paz che è stato però ipnotizzato da Marco Carnesecchi, autore di una partita monumentale.
Per Nico Paz terzo rigore sbagliato su tre tirati in campionato.