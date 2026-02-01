Como-Atalanta, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate da Fabregas e Palladino per la sfida di Serie A delle 15 tra Como e Atalanta.
La domenica della 23esima giornata di Serie A continua con la sfida tra Como e Atalanta. L’appuntamento è fissato per le ore 15 allo stadio Sinigaglia.
I padroni di casa arrivano dalla grande vittoria contro il Torino per 6-0. Senza dimenticare anche la vittoria contro la Fiorentina in Coppa Italia, ottenendo così un posto nei quarti di finale dove incontrerà il Napoli.
Palladino vuole invece dimenticare la sconfitta in Champions League contro l’Union SG e seguire la scia di risultati positivi in campionato dopo il 4-0 contro il Parma nella scorsa giornata.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali del match.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
A disposizione: in attesa
Como-Atalanta, dove vedere in tv e streaming
La sfida tra Como e Atalanta, in programma domenica 1 febbraio alle ore 15, sarà visibile in tv su DAZN.
Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.