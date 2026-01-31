Ademola Lookman non è stato convocato per Como-Atalanta: l’attaccante è in trattativa con l’Atletico Madrid

Tra i giocatori convocati da Palladino per Como-Atalanta non c’è Ademola Lookman.

L’attaccante, infatti, non si è allenato con la squadra: il nigeriano è ormai in uscita dal club nerazzurro ed è al momento in trattativa con l’Atletico Madrid.

Dopo lo stop dei dialoghi con il Fenerbahce, infatti, i Colchoneros si sono mossi per Lookman e hanno trovato l’accordo con l’Atalanta.

Manca però ancora il via libera del giocatore per il trasferimento, dunque le parti stanno trattando.