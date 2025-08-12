Il Como annuncia l’arrivo di Álvaro Morata: il comunicato ufficiale

Il Como ufficializza l’arrivo di Álvaro Morata dal Milan

Il Como piazza un altro acquisto di questo grande calciomercato estivo. Il club lombardo ha annunciato l’arrivo dell’attaccante spagnolo ex Galatasaray con il seguente comunicato.

“Como 1907 annuncia l’arrivo, in prestito con obbligo di riscatto, di Álvaro Morata. Attaccante formatosi in alcune delle più grandi squadre del mondo, arriva con una carriera che spazia tra Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid, Milan e nazionale spagnola. Con i suoi club, Morata ha vinto due Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa del Mondo per Club FIFA, due scudetti, due titoli della Liga e un titolo della Süper Lig turca. Il suo palmares include anche la Coppa Italia, la FA Cup, l’Europa League e diverse Supercoppe nazionali“.

Prosegue così: “Con la Spagna, Morata vanta 86 presenze e 37 gol, il che lo colloca tra i migliori marcatori di sempre del Paese. Ha capitanato la nazionale alla vittoria a Euro 2024 e nella Nations League del 2023, guidando la squadra dalla prima linea sul palcoscenico più importante“. Cesc Fàbregas ha dichiarato: “Conosco Álvaro da molti anni e ho sempre ammirato il suo modo di giocare e il suo portamento. È un attaccante intelligente che ha saputo dare il massimo nei momenti più importanti e un compagno di squadra che tira su tutti. Siamo felicissimi di averlo qui al Como“.

Le prime parole di Morata con la maglia del Como: “Sono davvero felice di essere arrivato al Como. L’anno scorso, giocando contro di loro, ho potuto apprezzare la squadra e il progetto; si vede che c’è molta ambizione. Prometto ai tifosi e alla società che darò il 200% in ogni allenamento e in ogni partita. Non vedo l’ora di indossare questa maglia“.