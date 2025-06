Como, operazione non ancora chiusa per Addai. Non si molla per Kühn: la situazione

Il punto sul calciomercato del Como tra Addai dell’AZ Alkmaar e Nicolas Kühn del Celtic

Il Como continua a lavorare sul calciomercato in entrata, e in casa biancoblù si prosegue a trattare in particolare per due esterni d’attacco: Jayden Addai dell’AZ Alkmaar e Nicolas Kühn del Celtic.

L’obiettivo del club è quello di ingaggiare almeno uno dei due giocatori finiti nel mirino della squadra di Fàbregas.

Per quanto riguarda Addai l’operazione non è ancora chiusa, anche se è stato già trovato l’accordo col club olandese.

Per Kühn invece le richieste del Celtic sono alte: ma il Como non molla il talento tedesco classe 2000.